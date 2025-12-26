Fuego amigo contra Trump por la máxima tensión con Venezuela: “No tiene que ver con los intereses de EEUU"

“Está confundido sobre qué hacer en Venezuela” y decide en base a lo que lo “beneficia personalmente”, declaró a la prensa francesa su ex asesor en Seguridad.

Hoy 19:13

El exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump entre 2018 y 2019 y avenido en uno de sus mayores críticos, John Bolton, aseguró en una entrevista publicada por France24, que "las decisiones de Trump no tienen que ver con los intereses estadounidenses".

Afirmó en tal sentido que el presidente de EEUU está confundido sobre qué hacer en Venezuela, que "no tiene una visión del mundo" y que toma sus decisiones en base a lo que lo "beneficia personalmente" y no a los “intereses estratégicos de Washington”.

Esta lógica explica su voluntad de "perseguir el premio Nobel de la Paz mediando en conflictos extranjeros", mientras "pone a Estados Unidos en el abismo de una guerra con Venezuela", interpretó.

Se trata de una situación, según Bolton, que confunde al presidente por la disparidad de intereses opuestos que pasan por los latinos de Miami a los MAGA.

Respecto a las negociaciones con Ucrania, el exconsejero asegura que Vladimir Putin usa su entrenamiento de la KGB para explotar las debilidades del republicano, como su extrema susceptibilidad al halago o su incapacidad para atender explicaciones complejas sobre el mundo.

Protección del Servicio Secreto

Debido a una antigua disputa, el Presidente puso fin a la protección del Servicio Secreto a Bolton pocas horas de comenzar su segundo mandato en enero.

La Casa Blanca llevó a cabo en los últimos meses una campaña de represalias contra una amplia gama de enemigos políticos, desde exfuncionarios de la Administración hasta miembros del Congreso y fiscales que presentaron causas contra él mientras estaba fuera del cargo.

Trump estuvo atacando repetidamente a su exasesor de seguridad nacional mientras ocupaba el cargo, y recientemente, declaró que los medios de comunicación “citan constantemente a perdedores despedidos y a gente realmente estúpida como John Bolton”.

Bolton ocupó su último cargo en el Gobierno en 2019, cuando el presidente Donald Trump lo despidió durante su primer mandato.

El Presidente amenazó entonces con encarcelarlo después que este publicara un libro en 2020, en el que afirmaba que Trump estaba lamentablemente desinformado en materia de política exterior y obsesionado con moldear su legado mediático.

El libro también informaba que Trump pidió a los líderes de Ucrania y China que le ayudaran a ganar las elecciones de 2020.

El libro

No está claro si la investigación actual está relacionada con la misma disputa sobre el libro o si se refiere a otro material.

El libro incluía material que inicialmente había sido autorizado para su publicación por funcionarios de carrera de la Casa Blanca, pero los nombramientos políticos de Trump intentaron revocar esa autorización.

El Departamento de Justicia investigó a Bolton por la posibilidad de que hubiera “divulgado ilegalmente información clasificada” en sus memorias, aunque los funcionarios del expresidente Joe Biden cerraron la investigación y retiraron una demanda relacionada con la publicación del libro en 2021.

Un tribunal autorizó que registraran el domicilio de Bolton como parte de una investigación de seguridad nacional para determinar si reveló información clasificada en su libro de 2020, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Personal del FBI se hizo presente en la casa del exasesor de seguridad nacional en el área de Washington, donde CNN verificó que hubo agentes hablando con una persona en el porche y al menos entre cuatro y seis agentes entraron.

La investigación está relacionada con la posible retención de información de seguridad nacional, según la persona familiarizada con el tema.