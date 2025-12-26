Tamara Báez cocinó milanesas a la napolitana para Nochebuena y le llovieron las críticas

La influencer compartió fotos de las comidas que hizo para disfrutar en estas Fiestas.

Hoy 19:20

Cada casa es un mundo y las fiestas son motivo de diferencias entre las familias argentinas. Por eso, Tamara Báez decidió hacer una comida muy particular para festejar la Navidad, un menú que no suele abundar para estas fechas.

En sus redes sociales, la influencer compartió las fotos de la comida que preparó para Nochebuena y Navidad, pero algunos de sus seguidores no lo tomaron muy bien y la cuestionaron con dureza

“Nosotros llevamos milanesas a la napolitana con papas a la crema y dios piononos. Mi familia también hace otras comidas aparte. La idea es compartir y comer de todo”, escribió, junto una instantánea de la preparación.

En esa misma historia de Instagram, la influencer compartió una caja en la que le propuso a sus seguidores que comenten qué cocinaban para la noche del miércoles.

Sin embargo, una de las followers se indignó con el menú que ofreció Tamara para llevar a la casa de sus familiares. “¿Milanesas?“, preguntó con sorna. ”Sí, a la napolitana", respondió Tamara.

Entonces, la seguidora le dijo que podría haber hecho un arrollado o un pollo relleno. “Tami, son las fiestas. Comés todos los días milanesas de rutina”, expresó.

Tamara no se quedó callada y salió al cruce de los cuestionamientos que estaba recibiendo. “La idea es llevar algo todos para no estar cocinando a la noche y mañana (por este jueves) un buen asado. En fin, es cocinar, mi reina. El arrollado de pollo no nos gusta”, devolvió.

Luego, otras dos seguidoras le dejaron mensajes positivos por su comida. “De las mías”, escribió Tamara como respuesta.