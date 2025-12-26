La decisión que tomó Comercio con su cuarto cupo para el Torneo Regional

El Tripero tenía la posibilidad de sumar un refuerzo más para la fase decisiva del certamen, pero desde el club tomaron una postura firme.

Hoy 19:37

En medio de un mercado que se movió fuerte en varios equipos de la región, Comercio Central Unidos quedó en el centro de la escena por una decisión que no pasó desapercibida. El reglamento del Torneo Regional Amateur permite en esta instancia incorporar hasta cuatro jugadores, el Tripero ya utilizó tres… y el cuarto quedó libre. La intriga estaba planteada, pero la respuesta desde el club fue clara.

Comercio ya sumó al volante Jeremías Valoy y a los delanteros Luis Leguizamón y Matías Díaz Cantoni, todos provenientes de Unión Santiago, que quedó eliminado ante Defensores de La Boca en La Rioja. Tres refuerzos puntuales para fortalecer zonas específicas del equipo de cara a la etapa más exigente del certamen.

Respecto al cuarto cupo, desde la institución fueron contundentes: no será utilizado. La postura es que están “conformes con el plantel” y que se incorporó exactamente lo que el cuerpo técnico necesitaba.