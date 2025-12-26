La UCSE lanzó su propuesta académica 2026 y abrió las inscripciones para nuevas carreras y tecnicaturas

Con una oferta que combina tradición, actualización y fuerte vínculo con el mercado laboral, la Universidad Católica de Santiago del Estero presentó las carreras y tecnicaturas que se podrán cursar desde el próximo ciclo lectivo.

La Universidad Católica de Santiago del Estero presentó su propuesta académica para el ciclo 2026, dando inicio a un nuevo período de inscripciones en la sede central y avanzando en un proyecto educativo sostenido en la tradición, la actualización permanente y una fuerte vinculación con las necesidades reales de la provincia y la región.

Desde hace más de sesenta años, la UCSE acompaña a generaciones de estudiantes en la construcción de su trayectoria profesional. Para el próximo ciclo lectivo, la institución vuelve a enfocarse en carreras que dialogan con los desafíos actuales: Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Electrónica, las propuestas de Ciencias Económicas como Contador Público, Administración y Marketing, junto con carreras como Derecho, Comunicación Social, Turismo y diversas ofertas en el campo de la Educación.

A estas formaciones tradicionales se suman tecnicaturas universitarias orientadas a nuevas demandas del mercado, como Producciones Agroecológicas y Orgánicas, Arreglos Musicales, Desarrollo Gastronómico, Administración Hotelera, Community Management, Diseño Multimedial, Pericias Criminalísticas, Periodismo y Tecnologías de la Comunicación, entre otras opciones diseñadas para brindar una salida profesional ágil, actualizada y con fuerte inserción en el mercado laboral.

Todas las carreras están planificadas para que los estudiantes se formen en contacto directo con la práctica: laboratorios equipados, espacios de simulación profesional, prácticas supervisadas y un cuerpo docente cercano que acompaña cada proceso de aprendizaje.

La vida estudiantil también ocupa un rol central en la formación de los estudiantes UCSE: proyectos interdisciplinarios, investigación, voluntariados, iniciativas culturales y deportivas conforman un entorno que potencia el bienestar, la participación y la construcción de comunidad. A esto se suma un sistema de convenios con organismos públicos, empresas y organizaciones sociales que facilita el acceso temprano al mundo laboral y fortalece la proyección profesional.

Con las inscripciones abiertas hasta el 9 de febrero de 2026, la UCSE invita a jóvenes a iniciar un camino académico que combine formación sólida, acompañamiento humano y oportunidades reales de crecimiento.

La propuesta académica completa, los planes de estudio y los perfiles de egreso pueden consultarse en www.ucse.edu.ar o en las redes institucionales de la Universidad (@ucseoficial en Instagram / Universidad Católica de Santiago del Estero en Facebook). Asimismo, El Centro de Información Universitaria (CIU) brinda asesoramiento personalizado vía WhatsApp (385 488-2888) o correo electrónico (ciu@ucse.edu.ar).