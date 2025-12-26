Junto a la Universidad de Zaragoza, la UCSE lanzó el Programa de Posdoctorado 2026

La propuesta de formación avanzada se dictará en modalidad virtual desde abril y contará con un ciclo de conferencias y tutorías académicas a cargo de reconocidos especialistas en Derecho Público y derechos humanos.

Hoy 19:44

La Universidad Católica de Santiago del Estero anunció el inicio de las actividades del Programa de Posdoctorado 2026, una propuesta académica de formación avanzada que se dictará bajo modalidad virtual y que surge del convenio académico con la Universidad de Zaragoza (España).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El programa comenzará en abril de 2026 y tendrá su eje central en un ciclo de conferencias y tutorías académicas que se desarrollará entre el 18 y el 20 de mayo. La dirección académica estará a cargo del Prof. Dr. Antonio Embid Irujo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, mientras que la coordinación académica corresponderá al Dr. Pablo Ramón Lucatelli.

Las actividades iniciarán el 18 de mayo con el acto de apertura, que contará con la participación del Rector de la UCSE, Ing. Luis Eugenio Lucena, el Decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, Prof. Gabriel Ávila, y el Director Académico del Programa. Durante esa jornada se desarrollarán conferencias centradas en los principios generales del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la litigación climática internacional, con especial atención al rol del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos.

El 19 de mayo continuará con exposiciones orientadas a problemáticas contemporáneas como el cambio climático y el derecho, el derecho de aguas en el siglo XXI y el análisis del alcance actual de la litigación climática en España, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Estas conferencias estarán a cargo del Dr. Embid Irujo y de la Prof. Beatriz Setuáin Mendía, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.

El cierre del programa académico se realizará el 20 de mayo, con una jornada de tutorías personalizadas destinadas a acompañar a los participantes en el desarrollo de sus trabajos de investigación, finalizando con el acto de clausura.

El Programa de Posdoctorado está dirigido a investigadores, docentes universitarios y profesionales del ámbito jurídico interesados en profundizar su formación académica desde una perspectiva comparada e internacional, con especial énfasis en los desafíos actuales del Derecho Público y los derechos humanos.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a través del correo electrónico posgrado.cpoliticas@ucse.edu.ar o gabriel.avila@ucse.edu.ar.