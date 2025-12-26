La intendente Fuentes asistió a la presentación del programa provincial Santiago crece con vos

El acto fue presidido por el gobernador Elías Suárez.

Hoy 20:19

La intendente, Ing. Norma Fuentes, participó del lanzamiento del programa provincial "Santiago crece con vos", anunciado por el gobernador, Elías Suárez, en un acto protocolar realizado en el Centro de Convenciones Fórum.

Se trata de una iniciativa de desarrollo social y productivo enfocada en generar oportunidades para jóvenes de entre 18 y 35 años a través de cursos de formación, prácticas laborales y apoyo económico.

También participaron de la conferencia el vicegobernador, Carlos Silva Neder; la ministra de Educación, Mariela Nassif y los rectores de la UNSE y de la UCSE, Marcelino Ledesma y Luis Lucena, respectivamente; entre otras autoridades.