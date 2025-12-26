Salud de la Municipalidad recomendó no utilizar pirotecnia de alto impacto sonoro durante la fiesta de fin de año

La campaña fue denominada "Más Luces, Menos Ruido".

El director de Salud, Antonio Palomo, recomendó no utilizar pirotecnia de alto impacto sonoro durante la fiesta de fin de año ya que afectan el estado emocional de las personas con autismo y con otras patologías.

En ese marco, destacó el trabajo de las asociaciones que llevan adelante la campaña “Más Luces, Menos Ruido” que busca informar y generar conciencia sobre los riesgos y daños que provoca la pirotecnia sonora de alto impacto.

La iniciativa promueve formas de celebración más responsables, seguras e inclusivas, contemplando el bienestar de niñas y niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con hipersensibilidad auditiva y animales.

"La pirotecnia de alto impacto produce malestares en estos sectores vulnerables de la población, que van desde ansiedad hasta ataques de pánico, quemaduras e incluso convulsiones", indicó el director de Salud, Antonio Palomo.

"Por eso, invitamos a la comunidad a reemplazar el uso de pirotecnia por dispositivos lumínicos que no afecten la salud de ninguna persona o mascota, para celebrar la llegada del año nuevo en paz y con seguridad", afirmó.