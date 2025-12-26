Juana Repetto habló de sus miedos en la recta final del embarazo y confesó su temor a una cesárea

A días del parto de su tercer hijo, la actriz e influencer compartió una reflexión íntima sobre la ansiedad, los cuidados médicos y el esfuerzo emocional que atraviesa tras algunas complicaciones de salud.

Hoy 20:15

Juana Repetto atraviesa la etapa final de su tercer embarazo y, luego de algunas complicaciones y problemas de salud, se sinceró sobre sus temores y expectativas frente al inminente parto. En una reflexión honesta compartida en redes, la influencer puso en palabras el trabajo mental que realiza día a día para sobrellevar la incertidumbre de este momento.

“Me estoy por deshidratar. Me da muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo, mal, una cesárea. No me pone nerviosa activamente aún, pero estoy haciendo un trabajo muy groso de como cada vez que me viene el pensamiento dejarlo pasar.” Así expresó el nivel de inquietud que le genera la posibilidad de una cesárea, reconociendo que la idea la acompaña y la obliga a poner en práctica estrategias para no dejarse dominar por la ansiedad.

Juana explicó que, aunque las probabilidades de evitar la intervención no son muchas, conserva una mínima esperanza: “Si bien no hay muchas chances de zafar de la cesárea, tengo la más minimísima esperanza de poder zafar, porque no, no, eso sí, me da realmente muchísimo miedo, nervios... Todo.” Más allá del temor al procedimiento, lo que más la inquieta es el escenario posterior: “La cesárea y todo lo que trae después, ¿no? Una cirugía y ocuparse de dos pibes y un bebé recién nacido con una cirugía. Ay, no, no, eso sí me da, me aterra, más que darme nervios.”

A pesar del miedo, Juana Repetto remarcó el esfuerzo que está haciendo para no dejarse paralizar por la angustia: “Pero no me detengo a pensar demasiado porque no, no, no me da la vida para aterrorizarme.” Su testimonio, sin filtros y con total sinceridad, expone la vulnerabilidad y los desafíos emocionales de las últimas semanas de embarazo, en particular cuando la salud y la dinámica familiar agregan nuevas capas de preocupación. Al compartir este proceso, pone en palabras una experiencia que atraviesan muchas mujeres y visibiliza la importancia de hablar sobre los miedos y la presión de la maternidad en contextos reales y cotidianos.

Semanas atrás, a través de una publicación en redes sociales, explicó que se encuentra en reposo parcial por indicación médica debido al acortamiento de su cuello uterino, una medida preventiva para reducir el riesgo de complicaciones.

La actriz remarcó que, a pesar de esta situación, su embarazo evoluciona favorablemente y que el seguimiento médico es constante. En su mensaje, la actriz relató que el motivo de su reposo se relaciona con antecedentes médicos específicos.

“Bueno, ¡importante! Todo lo que les cuento, es la información que me dio mi médico a mí, es mi situación particular y ningún caso es igual al otro. Digo esto por dos motivos, el primero es porque no quiero que nadie se asuste, ni se alerte con esto. En mi caso particular mi cuello se fue acortando y mi obstetra me indicó este seguimiento. Hay otros casos en los que esta cirugía no trae absolutamente ningún problema y se puede tener un embarazo completamente saludable y normal”, escribió la influencer en una publicación.

“Y el segundo, que claramente no soy médico y lo que les cuento es desde mi experiencia personal como mamá y paciente (lo cual es una obviedad pero prefiero aclarar de más cuando hablamos de temas de salud), puede haber errores en mi relato o puede que otros profesionales les hagan distintas recomendaciones ante la misma situación, siempre confíen en el equipo médico que elijan y no en lo que escuchan en las redes. Yo les estoy compartiendo mi situación, NO ESTOY HACIENDO RECOMENDACIONES”, enfatizó la hija de Nicolás Repetto, sobre el embarazo de su tercer hijo.

“De lo que no hay dudas y tengo la certeza absoluta es de que en el 99% de los casos de HPV agarrados a tiempo y con el tratamiento adecuado se evita el cáncer de cuello uterino”, escribió. “¿Cómo prevenirlo? Como medida principal hacerse el chequeo ginecológico ANUAL religiosamente. ‘Pap’, ‘colo’ y ‘mamo’ o ‘eco’ mamaria según recomendación y edad. Hay mucha más info de cómo prevenir y muchas más medidas a tomar, lo dejo para una charla con profesionales de la salud que ya les compartiré”, expresó, remarcando la importancia de la consulta médica.