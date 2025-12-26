Quimsa y Olímpico cierran el año con el clásico santiagueño en el Ciudad

La Fusión y el Negro se enfrentarán este sábado desde las 19 en el Estadio Ciudad, en el último compromiso del año para ambos por la Liga Nacional de Básquet, con la necesidad compartida de sumar para escalar en la tabla.

Hoy 20:52

Quimsa y Olímpico de La Banda protagonizarán este sábado uno de los partidos más esperados de la temporada: el clásico santiagueño, que marcará además el cierre del año para ambos equipos en la Liga Nacional. El encuentro se jugará desde las 19 horas en el Estadio Ciudad y contará únicamente con público local. Escúchalo en El Clásico por Radio Panorama.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Los dos llegan con sensaciones positivas tras sus últimos resultados. Quimsa, que se ubica 12° con siete triunfos y siete derrotas, viene de vencer a Platense por 91 a 74 como local. Sus principales referencias ofensivas son Brandon Robinson (13.4 puntos de promedio), Jerome Meyinsse (12.1) y Leonardo Lema (11.7). Olímpico, por su parte, marcha 17° con cinco victorias en catorce partidos y también superó a Platense en su última presentación, por 94 a 88. En el equipo de Martín Villagrán, los máximos anotadores son Dennis McKinney (14.7) y José Ascanio (12.9).

En la previa, los protagonistas coincidieron en destacar la importancia del juego y el contexto especial del clásico. El base Sebastián Orresta remarcó el crecimiento de Quimsa en las últimas fechas: “Sentimos que progresamos en el juego y en lo colectivo, como se reflejó en el último triunfo de local. Ante Olímpico tenemos que mostrarnos firmes en defensa y tranquilos en ataque, porque tenemos material para resolver”.

Desde el lado bandeño, Facello destacó lo que representa jugar este tipo de partidos: “Son encuentros que se viven de una manera especial. Los estadios se llenan, el público es muy apasionado y eso le da un plus al jugador. Entrar a una cancha colmada, con la presión del ambiente, también te motiva. Es un desafío muy lindo”.

Con dos equipos necesitados del triunfo para acomodarse mejor en la tabla, el clásico promete intensidad, clima de final y un cierre de año a pura emoción para el básquet santiagueño. El salto inicial será este sábado desde las 19 horas en el Estadio Ciudad, y las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Passline.