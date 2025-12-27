Una familia tucumana protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta 34

El accidente se registró alrededor de las cinco de la madrugada de este sábado, a la altura del kilómetro 501. Cuatro personas fueron trasladadas al hospital de Pinto.

Hoy 08:46

Una familia tucumana protagonizó esta madrugada un violento vuelco sobre la Ruta Nacional 34, a pocos kilómetros de la ciudad de Selva.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por personal policial que trabajó en el lugar, por causas que todavía se investigan, el conductor de una Renault Kangoo, identificado como José Hipólito Alanis, perdió el control del rodado y terminó volcando. El hombre, de 58 años de edad, viajaba junto a su esposa, Patricia Beatriz Gómez, de 59 años, y sus hijas Belkis Patricia Alanis y Luz Alanis, de 26 y 25 años respectivamente. Todos se domicilian en la vecina provincia de Tucumán.

Las fuentes precisaron que el conductor realizó una maniobra “debido al mal estado de la ruta”, momento en el que perdió el control y terminó volcando.

Por los golpes sufridos, la familia fue trasladada al Hospital Zonal de Pinto. El hecho, además, provocó trastornos en la circulación vehicular de quienes pasaban por el lugar.