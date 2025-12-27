Una Renault Kangoo protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta 34

El accidente se registró alrededor de las cinco de la madrugada de este sábado, a pocos kilómetros de la ciudad de Selva.
Un violento vuelco se registró en horas de la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a pocos kilómetros de la ciudad de Selva.
De acuerdo a lo informado por personal policial que trabajó en el lugar, por causas que todavía se investigan, la conductora de una Renault Kangoo perdió el control del rodado y terminó volcando.
La violencia del hecho provocó lesiones de consideración a uno de los ocupantes y movilizó al personal sanitario.
El vuelco, además, provocó serios trastornos en la circulación vehicular de quienes pasaban por el lugar.
En desarrollo...