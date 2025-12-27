Ingresar
Una Renault Kangoo protagonizó un violento vuelco sobre la Ruta 34

El accidente se registró alrededor de las cinco de la madrugada de este sábado, a pocos kilómetros de la ciudad de Selva.

Hoy 07:05

Un violento vuelco se registró en horas de la madrugada de este sábado sobre la Ruta Nacional 34, a pocos kilómetros de la ciudad de Selva.

De acuerdo a lo informado por personal policial que trabajó en el lugar, por causas que todavía se investigan, la conductora de una Renault Kangoo perdió el control del rodado y terminó volcando.

La violencia del hecho provocó lesiones de consideración a uno de los ocupantes y movilizó al personal sanitario.

El vuelco, además, provocó serios trastornos en la circulación vehicular de quienes pasaban por el lugar.

En desarrollo...

TEMAS Ruta 34 Accidente Selva

