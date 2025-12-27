“Soy otra persona”: Cami Mayan recordó su vínculo con Alexis Mac Allister y habló de sus cambios

La exnovia del campeón del mundo reflexionó sobre su vida desde que está soltera.

Hoy 07:25

A tres años de haber terminado su relación con Alexis Mac Allister, Cami Mayan reflexionó sobre su vínculo con el futbolista y cómo cambió su vida desde ese momento.

“Encontré en mis borradores de TikTok un unboxing que hice de Sephora en diciembre de 2022. ¿Entienden de qué momento hablo? No entienden chicas, soy otra persona. Es tremendo. El video es un embole. Lo voy a subir así lo ven porque son dos minutos de una persona que ni se anima a hablar y no sabe qué está haciendo”, comenzó diciendo la panelista de Patria y Familia (LUZU) en el clip que publicó en esa plataforma.

Respecto a su cambio, dijo: “Gracias a esa persona es que hoy estoy acá, así que la vamos a abrazar y le vamos a dar amor aunque hayamos dejado atrás a esa Cami. Es tremendo. El video es muy aburrido y da mucho cringe. Era otra persona“.

“No había vuelto a ver nada de esto, primero, porque era un cringe. Lloré de flash, real, era otra persona”, contó emocionada al volver sobre viejos videos registrados durante su paso por Brighton. En esas grabaciones de su canal de YouTube se la veía cocinando para sí misma y recorriendo una casa distante, contexto en el que Mayan admitió: “Yo nunca más había vuelto a ver los videos de YouTube”. Ese reencuentro con las imágenes despertó recuerdos de todo lo que había atravesado en silencio durante su experiencia como extranjera. “Me causa como que me quiero abrazar en ese momento, es lo que les decía al principio del programa, todo lo que contenía y guardaba solo para mí. Y también el hecho de estar haciendo un vlog de mier...”.

Adaptarse a una vida lejos de su país y de sus afectos fue aún más complejo en plena pandemia, cuando las limitaciones para viajar obstaculizaban cualquier intento de mantener el contacto con lo familiar. “Encima yo estaba allá cuando no se podía viajar mucho”, recordó. La influencer rememoró lo difícil que fue instalarse en una ciudad desconocida, afrontar el clima, el idioma y una rutina diaria dentro de una casa que no sentía como propia. “No importaba si era un vlog de mier... Me daba una vergüenza tremenda, pero ¿entienden que yo empecé a hacer algo, porque yo no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin”.