Una beba de un año fue internada tras ingerir cocaína y el caso es investigado en Chaco

La menor ingresó con síntomas de intoxicación al Hospital Pediátrico y el examen toxicológico dio positivo.

Hoy 07:44

Un grave episodio generó alarma en la provincia del Chaco, luego de que una beba de apenas un año debiera ser internada de urgencia tras ingerir cocaína. El hecho se conoció este viernes, aunque la intoxicación habría ocurrido el lunes 22 de diciembre, según confirmaron fuentes médicas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la información oficial, la menor fue trasladada al Hospital Pediátrico por su abuela, luego de que familiares la encontraran jugando con una bolsa de plástico vacía, mientras que en el piso había restos de una sustancia blanca, que pertenecería a uno de los adultos del entorno familiar.

El director del centro de salud explicó que la alarma se encendió de inmediato al conocerse el contexto familiar. “Al saber que su tía tiene consumo problemático, la traen inmediatamente al hospital”, señaló en diálogo con Diario Chaco. Además, indicó que junto a la abuela también se presentó la madre de la beba, una joven de 18 años.

La menor ingresó por la guardia médica con un cuadro preocupante. “Llegó irritable, le hicimos seguidamente el examen toxicológico en orina, donde dio positivo a cocaína”, confirmó el director del Hospital Pediátrico. Según detalló, la beba presentaba irritación, malestar general y un estado nauseoso, síntomas compatibles con una intoxicación por estupefacientes.

Tras recibir el tratamiento correspondiente, la evolución fue favorable. El profesional aseguró que la respuesta fue positiva y que, luego de varias horas de observación e internación, la niña recibió el alta médica en buen estado general.

Una vez finalizada la atención, la menor quedó bajo la custodia de su abuela materna, y desde el hospital confirmaron que “se encontraba en muy buenas condiciones” al momento de su egreso.

Desde el nosocomio también informaron que se dio intervención a la Línea 102 y al Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia de la provincia del Chaco. El caso continúa bajo investigación, con el objetivo de esclarecer cómo se produjo la intoxicación y establecer eventuales responsabilidades.