El Cardenal Bokalic preside la misa de cierre del Año Jubilar de la Esperanza

La celebración comenzará a las 20.30 en la Catedral Basílica. Partirán grupos desde distintos puntos de la ciudad Capital y de La Banda.

Hoy 08:00

Esta noche, la Iglesia de Santiago del Estero será protagonista de una importante celebración Eucarística, en la que se marcará el cierre del Año Jubilar de la Esperanza 2025. La misa central será a las 20.30 horas, en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, y será presidida por el Cardenal Vicente Bokalic.

Desde la Arquidiócesis se ha organizado una serie de actividades con el objetivo de vivir a pleno la clausura de un 2025 en el que el Señor Jesús ha derramado abundantes bendiciones en todo el territorio provincial.

De acuerdo a lo planificado, está previsto que a las 20 horas, el pueblo de Dios se concentre en los siguientes puntos: Decanato Centro-Norte, en el Colegio Hermanas Franciscanas; Decanato Sur, en la Capilla La Montonera; Decanato Banda, en el Convento San Francisco.

El Cardenal Primado de Argentina, Vicente Bokalic destacó recientemente: "Convocamos a todos los feligreses a participar de este acontecimiento. Si bien es cierto, nos convoca el Cierre de la Puerta Santa, hay que comprender que hablamos en un sentido figurado".

Desde esos lugares, partirán las correspondientes peregrinaciones hasta la Catedral Basílica. Cada columna y los grupos, podrán llevar banderas o estandartes.

Los organizadores solicitaron que cada grupo lleve pañales para adultos y artículos de higiene personal para los residentes en La Aldea ubicada en Loreto.