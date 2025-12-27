Ingresar
Escándalo en el romance de Wanda Nara: filtraron chats de Martín Migueles con Claudia Ciardone

Mensajes comprometedores, un intermediario y acusaciones cruzadas salieron a la luz mientras la conductora grababa MasterChef Celebrity.

Hoy 08:01

El romance entre la conductora Wanda Nara y su novio Martín Migueles se vio envuelto en un escándalo cuando trascendieron los chats que él le envió a la ex Gran Hermano Claudia Ciardone.

En el programa SQP, en América, con la conducción de Yanina Latorre, aseguraron que hubo una tercera persona que hizo de nexo entre ambos protagonistas: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, fue el mensaje que recibió Ciardone.

La exparticipante del reality aseguró que tenía bloqueada a la actual pareja de la empresaria por hechos pasados, y que lo desbloqueó para darle una segunda oportunidad. “¿Qué haces, Clau? Qué alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp... así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”.

Por su parte, la dueña de Wanda Cosmetics decidió guardar silencio ante los rumores de infidelidad y, por el contrario, eligió mostrar que sigue con Miguleles y que compartió las fiestas con él y parte de su familia. Quien habló fue Ciardone, quien reveló que le pidió a él que no la metiera en problemas, y lo acusó de buscar conflictos entre ambas mujeres. La polémica se generó porque, según Ciardone, Migueles la contactaba mientras estaba con Wanda, mostrando su interés en ella a pesar de estar en pareja.

