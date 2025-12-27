Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires y ya se encuentra en el Hospital Alemán

Luego de diez días en San Martín de Los Andes, continuará su recuperación en el sanatorio porteño.

Hoy 08:14

El chef Christian Petersen ingresó en la tarde del viernes 26 de diciembre al Hospital Alemán de Buenos Aires, según confirmaron a este medio fuentes de esa institución médica, luego de más de diez días de internación en San Martín de los Andes. Se espera que en las próximas horas esta institución realice tanto los estudios de rutina como los específicos relacionados con su cuadro. Recién después podrá emitir un parte médico actualizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Christian Petersen se descompensó en medio de una excursión para realizar el ascenso al volcán Lanín y había sido trasladado de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de Los Andes. En aquellos días, según los medios locales, su estado era delicado.

la socia del chef, Sole Martins, confirmó que Petersen de 56 años estaba en el Sur acompañado por su esposa Sofía Zelaschi, con quien se casó en abril pasado.

El portal local Realidad Sanmartinense detalló: “Todo comenzó cuando el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas. De inmediato dio aviso al guardaparque y pidió asistencia”.

Durante el primer contacto, los médicos detectaron una fibrilación auricular en el chef. Una vez que fue estabilizado, fue derivado a la terapia intensiva del hospital, donde se encuentra “con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente inestable”.

Además, los medios locales informaron que la intención era la de trasladar al chef a Buenos Aires, pero que por el momento la gravedad del cuadro lo había impedido. Recién este viernes se pudo hacer el traslado.