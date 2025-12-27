River y otro récord Monumental: el club más convocante del mundo, por tercer año consecutivo

El Millonario sacó chapa en las redes sociales de un informe de un sitio especializado que indica que fue la institución con mayor promedio de asistencia de todo el planteta, al igual que 2024 y 2023.

Luego del brindis de Navidad y en la recta final del 2025, River recibió una noticia que lo ubica en la cima del fútbol mundial y no tardó en celebrarlo en sus redes sociales: es el club más convocante del planeta por tercer año consecutivo.

Según un informe publicado por Transfermarkt, el Millonario mantuvo un promedio de 85.018 espectadores por partido en el Estadio Monumental, una cifra que lo colocó por encima de potencias europeas como Borussia Dortmund y Bayern Múnich, que completaron el podio, y de clubes históricos como Real Madrid, Milan, Inter y Manchester United.

El relevamiento también destacó que River registró una asistencia total de 1.360.288 personas en el Antonio Vespucio Liberti entre todos los encuentros disputados como local. “River, el más convocante del mundo. Con un promedio de 85.018 hinchas por partido, el Millonario fue el club con mayor asistencia de espectadores del mundo por tercer año consecutivo”, celebró la institución en sus canales oficiales.

De esta manera, el club de Núñez volvió a liderar el ranking global y ratificó el fuerte vínculo con su gente, que transforma al Monumental en uno de los estadios más imponentes y convocantes del fútbol internacional.

Top 10 de clubes con mayor promedio de asistencia