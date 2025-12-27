Detuvieron a un policía acusado de agredir a su ex pareja en el barrio Mariano Moreno

El efectivo fue apresado por orden judicial tras una denuncia por violencia de género. La víctima, una joven de 25 años, sufrió lesiones en el rostro y aseguró que no era la primera vez que la atacaba.

Hoy 08:43

En el marco de una causa por violencia de género, efectivos de la Comisaría 59 concretaron la detención de un policía, acusado de lesiones leves calificadas, tras un episodio ocurrido en el barrio Mariano Moreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se realizó por orden de la jueza de Género Norma Morán, a pedido de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, luego de la denuncia radicada por una joven de 25 años.

Según consta en la presentación judicial, el hecho se registró en la mañana del día 24, alrededor de las 13.30, cuando la víctima se dirigía a la casa de sus padres, en el barrio John Kennedy, para llevarle medicación a su hija, quien padecía un fuerte dolor de muela.

La mujer relató que, al llegar a la intersección de calle 10 y pasaje 233, advirtió que su ex pareja se encontraba en la vivienda, por lo que decidió evitar el contacto y dirigirse a la casa de una tía cercana, pidiéndole que fuera ella quien entregara la medicación a la menor.

Sin embargo, mientras se encontraba allí, apareció el acusado, Carlos Andrés Díaz Tulli, de 40 años, quien le quitó la motocicleta en la que se movilizaba y la dejó en la casa de los padres de la denunciante. Ante esta situación, la mujer fue tras él para reclamarle su accionar.

Fue en ese contexto cuando, siempre de acuerdo al testimonio de la víctima, el acusado la tomó del cuello y de los brazos y le propinó golpes de puño en el rostro, provocándole una lesión en la ceja del ojo izquierdo. El ataque fue interrumpido por familiares que intervinieron para auxiliarla.

La joven manifestó además que no es la primera vez que lo denuncia y que su ex pareja la agrede cada vez que se la cruza, asegurando que “ya no sabe qué hacer para que la deje de molestar”.

Tras la denuncia, y con la orden judicial correspondiente, Díaz Tulli —quien se encuentra en disponibilidad preventiva dentro de la fuerza— fue apresado y alojado en sede policial, quedando a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.