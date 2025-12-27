Violentaron una camioneta en el barrio Alberdi y le robaron $600 mil y documentación a un abogado

El hecho ocurrió sobre calle Perú, donde delincuentes dañaron el vidrio del vehículo y se llevaron dinero en efectivo, papeles judiciales y un sello profesional. La Fiscalía ordenó relevar cámaras de seguridad de la zona.

Hoy 08:52

Un abogado local fue víctima de un hecho delictivo cuando delincuentes violentaron su camioneta y le robaron una importante suma de dinero junto a documentación sensible, luego de que dejara el vehículo estacionado en el barrio Alberdi.

La denuncia fue realizada el 23 de diciembre por José Luis Bravo Sirena, de 48 años, quien indicó que cerca de las 18.30 estacionó su Volkswagen Amarok sobre calle Perú, casi intersección con Chaco, y se dirigió a la terminal de ómnibus por motivos personales.

Según consta en la presentación policial, al regresar al lugar pasadas las 19, el profesional advirtió que personas desconocidas habían dañado la ventanilla trasera derecha del rodado y sustraído una mochila que se encontraba en el interior.

Dentro de la misma, el abogado tenía $600.000 en efectivo, una carpeta con documentación para realizar la transferencia de un automóvil Volkswagen Gol Trend, además de oficios judiciales correspondientes a su trabajo particular y su sello profesional.

Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Ángel Belluomini dispuso que personal de la Comisaría Segunda lleve adelante un relevamiento por la zona, con el objetivo de localizar cámaras de seguridad que puedan haber registrado al autor o autores del ilícito.