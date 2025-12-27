Ingresar
Furia popular: un ladrón fue linchado por vecinos que lo encontraron robando

El violento hecho se registró en la vecina provincia de Catamarca.

Hoy 08:55

Un sujeto de 30 años, de apellido Ibarra, terminó internado en el hospital con custodia policial.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por El Esquiú de Catamarca informaron que, pasadas las 23.30 del jueves, un llamado al 911 los alertó de un incidente en un pasaje sin nombre, entre las calles Colombia y 8 de Diciembre.

Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre en el suelo que estaba siendo atacado por otro grupo de personas, por lo que intervinieron de inmediato y lo rescataron.

Los vecinos comentaron a los policías que habían sorprendido a los sujetos dentro de la casa de uno de ellos, razón por la que lo atraparon hasta que llegó la policía.

Mientras tanto, llegó al lugar una ambulancia del SAME cuyos profesionales asistieron a Ibarra por las graves lesiones que presentaba, trasladándolo al hospital con consigna policial.

TEMAS Catamarca

