Manchester City venció al Nottingham Forest y es líder de la Premier League

A la espera de que juegue Arsenal, el conjunto de Guardiola se impuso por 2-1 como visitante y por ahora es el único puntero.

Hoy 11:43

Manchester City consiguió un valioso triunfo como visitante al vencer 2-1 a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 18 de la Premier League, y quedó puntero de manera momentánea en el campeonato inglés.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los goles de los Citizens fueron obra del neerlandés Tijjani Reijnders y del francés Rayan Cherki, mientras que para el conjunto local descontó el inglés Omari Hutchinson. Con esta victoria, el equipo de Pep Guardiola alcanzó los 40 puntos y superó provisoriamente al Arsenal, que este sábado recibirá al Brighton.

El partido tuvo un primer tiempo sin emociones en los arcos, pero todo cambió en el complemento. Apenas iniciado el segundo tiempo, el City abrió el marcador tras una gran jugada colectiva, que terminó con una precisa definición de Reijnders dentro del área.

La reacción del Nottingham Forest fue inmediata. Apenas cinco minutos después, Hutchinson aprovechó una desatención defensiva y estableció el 1-1, ilusionando a los locales con rescatar al menos un punto.

Sin embargo, cuando el empate parecía sellado, apareció Rayan Cherki. A los 83 minutos, el francés capturó una pelota dentro del área tras una habilitación de Erling Haaland y definió con clase contra el palo derecho del arquero brasileño John, para sentenciar el triunfo visitante.

Con esta derrota, el Forest quedó con 18 puntos y se ubica en el puesto 17, muy comprometido con la zona de descenso, mientras que el Manchester City sigue firme en la pelea por el título.