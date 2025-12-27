Lomónaco rechazó una oferta del fútbol europeo: ¿seguirá en Independiente?

El defensor era buscado por el Real Oviedo, pero optó por no jugar en esa institución y su futuro es una incógnita.

Kevin Lomónaco tomó una decisión que ilusiona a Independiente. El defensor rechazó el ofrecimiento del Grupo Pachuca, que pretendía comprar su pase para llevarlo al Real Oviedo de España, y todo indica que continuará en el Rojo al menos en el corto plazo.

Desde México existía la intención de adquirir la ficha del zaguero de 23 años, uno de los jugadores más cotizados del plantel en este mercado de pases. Sin embargo, el ex Tigre desistió de la posibilidad de sumarse a un equipo que pelea por la permanencia en La Liga y que forma parte del holding dueño de Pachuca y León, entre otros clubes.

De esta manera, el ex Bragantino seguirá en Avellaneda, aunque en el club saben que podrían aparecer nuevas ofertas. En el mercado anterior se mencionaron intereses de Bayern Múnich y Barcelona, que finalmente no avanzaron.

Lomónaco llegó a Independiente en agosto de 2024 y rápidamente se consolidó como una de las figuras del equipo. Tiene contrato vigente hasta fines de 2028 y, en caso de una salida, la dirigencia solo evaluará una propuesta económica importante.

El equipo de Gustavo Quinteros no disputará copas internacionales este año, pero el entrenador ya pidió reforzar la zaga central. Si el defensor finalmente se marcha más adelante, no se descarta la búsqueda de otro nombre para esa zona. Por ahora, en Independiente celebran poder seguir disfrutándolo.