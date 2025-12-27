Un Grinch intentó robar los regalos y los niños reaccionaron de la forma más inesperada: el video que es furor

La grabación muestra cómo un hombre disfrazado apareció justo cuando estaban por abrir los regalos en familia, generando una reacción inmediata entre los niños.

Hoy 10:20

Durante una tradicional celebración navideña, un video se volvió viral y captó la atención de millones al mostrar un curioso episodio protagonizado por un hombre disfrazado de Grinch. La grabación, publicada por Lucía (@lumonay) en Instagram, documenta el momento en que varias familias se encontraban reunidas para abrir los ansiados regalos de Navidad. El ambiente estaba cargado de expectativas y alegría, especialmente para los niños pequeños que aguardaban con ilusión el instante de descubrir sus obsequios.

La escena transcurre en un entorno festivo, donde los colores verdes del traje del Grinch se combinan con los característicos rojo y blanco de la Navidad y Papá Noel, aportando un llamativo contraste visual. En el momento crucial de la apertura de regalos, la tranquilidad se ve abruptamente interrumpida por la aparición del Grinch, quien irrumpe en la sala con la intención de apoderarse de los presentes que reposaban en el suelo. El personaje, claramente inspirado en el famoso antagonista navideño, desata una reacción inmediata entre los niños, dueños legítimos de los regalos, quienes no dudan en tomar cartas en el asunto.

La reacción de los pequeños resulta tan espontánea como contundente. Al ver que el Grinch intenta llevarse los regalos, los niños, movidos por la sorpresa y la indignación, arremeten física y verbalmente contra el intruso. Varios de ellos se lanzan a golpearlo en un intento de recuperar sus obsequios y proteger la magia del momento. Uno de los niños, particularmente molesto por la situación, golpea con fuerza al Grinch y hasta intenta quitarle la máscara, en un esfuerzo por descubrir la verdadera identidad del responsable. Sin embargo, el hombre disfrazado logra mantener la máscara en su lugar, resistiendo los intentos de desenmascaramiento y evitando que su rostro quede expuesto.

El episodio, lejos de causar alarma, se transforma en una escena cargada de humor para quienes la presencian. La interacción entre el Grinch y los niños, marcada por la energía y la determinación de estos últimos, convierte la situación en un momento familiar memorable. La inesperada resistencia y los intentos de los niños por restablecer el orden generan risas tanto entre los presentes.

El impacto del video no se limitó al círculo íntimo de la familia. Tras su publicación en Instagram, la grabación acumuló rápidamente más de siete millones de reproducciones, superando los 409 mil “me gusta” y generando más de 3.700 comentarios. La viralización fue inmediata, con usuarios de diferentes partes del mundo compartiendo la singular anécdota y expresando su simpatía por la reacción de los niños y el ingenio de la puesta en escena.

Entre los comentarios destacados figuran expresiones de humor y empatía hacia los niños, como: “Los niños deben estar pensando: Todo el año portándome bien para que este venga y me robe mis regalos”. Otros usuarios celebraron la “golpiza” que recibió el Grinch, considerándola un merecido castigo por su intento de sabotear la Navidad, mientras que algunos subrayaron la importancia de defender la ilusión infantil en estas fechas. El episodio, más allá de su aspecto lúdico, se consolidó como uno de los momentos virales más comentados de la temporada navideña.