¿Cuántos kilómetros recorrerán Mitre y Güemes en la Primera Nacional 2026?

Los 17 clubes del interior serán los que afrontarán mayores distancias a lo largo del torneo, mientras que los de Buenos Aires se verán beneficiados en este aspecto.

Hoy 13:22

La Primera Nacional es reconocida como una de las ligas más exigentes del mundo. No solo por su formato competitivo —36 equipos y apenas dos ascensos—, sino también por las dificultades logísticas que enfrentan los clubes. Con el mapa ya definido para 2026, se conoció cuántos kilómetros deberá viajar cada equipo durante la temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los números reflejan una realidad contundente: habrá cuatro clubes que recorrerán más de 20.000 kilómetros. Se trata de Deportivo Madryn, Central Norte, Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro, ubicados en los extremos sur y norte del país. El más afectado será el Aurinegro de Madryn, que acumulará 25.776 km, seguido por el Cuervo salteño (22.910 km), el Lobo jujeño (21.389 km) y el Albo (20.018 km).

Justamente Deportivo Madryn, dirigido ahora por Cristián Díaz, será protagonista de los tres viajes más largos del torneo: 2.222 km para enfrentar a Gimnasia y Tiro, 2.103 km para visitar a Chaco For Ever y 1.942 km para medirse con San Martín de Tucumán. El esfuerzo será doble, ya que esos mismos trayectos deberán realizar los rivales cuando visiten el estadio Abel Sastre.

Otro dato llamativo es que los 17 equipos con mayor kilometraje pertenecen al interior del país. Recién después aparecen los clubes bonaerenses. En ese grupo, Atlético de Rafaela y Colón resultan los más beneficiados, con recorridos cercanos a los 10.000 km.

Entre los equipos de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el que más viajará será Tristán Suárez (9.401 km), seguido por Quilmes (9.338 km), Temperley (9.124 km) y Midland (9.052 km), flamante campeón de la Primera B y recién ascendido.

En el otro extremo aparecen los más favorecidos del campeonato. Deportivo Morón será el club con menor recorrido, con apenas 7.400 km, mientras que All Boys sumará 7.479 km. Ferro y Estudiantes de Buenos Aires también se moverán alrededor de los 7.500 km.

En cuanto a los representantes santiagueños, Mitre recorrerá 16.492 km en la Zona A, mientras que Güemes tendrá un trayecto menor en la Zona B, con 14.611 km. La diferencia se explica por la conformación de las zonas: la Zona A cuenta con mayoría de equipos bonaerenses y solo dos viajes extensos (Madryn y Salta), mientras que la Zona B obliga a afrontar tres excursiones largas (Tucumán, Salta y Jujuy).

El torneo comenzará el fin de semana del 7 de febrero, tendrá 36 fechas —incluyendo cruces interzonales ida y vuelta— y, aunque el gran objetivo de todos es el ascenso, el camino será mucho más largo para algunos que para otros.