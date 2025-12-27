Así quedó el historial del clásico tras el triunfo de Quimsa ante Olímpico

Los números reflejan una clara diferencia en los mano a mano entre los equipos santiagueños.

La victoria de Quimsa por 81 a 64 en el Estadio Ciudad no solo le permitió quedarse con el clásico santiagueño, sino que también amplió su ventaja en el historial frente a Olímpico tanto en la Liga Nacional como en el global entre ambas instituciones.

Con este último resultado, el duelo entre Quimsa y Olímpico llegó a su enfrentamiento número 58 por la Liga Nacional. Hasta el momento 37 triunfos para Quimsa y 21 para Olímpico, números que muestran una clara ventaja para la Fusión en el clásico.

Si se toma en cuenta el historial general en todas las competencias, ambos equipos se midieron en 96 oportunidades, con 64 victorias para Quimsa y 32 para Olímpico, lo que reafirma el dominio estadístico del conjunto fusionado a lo largo de los años.

El triunfo de este último enfrentamiento volvió a inclinar la balanza a favor de Quimsa, que cerró el año con una sonrisa y estiró su paternidad en el clásico frente al Negro bandeño.