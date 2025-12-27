Ingresar
Personal de Alerta Banda trabajó para desobstruir el desagüe pluvial de calle 9 de Julio

El personal del sistema de seguridad advirtió sobre la obstrucción del desagüe pluvial en el barrio 9 de Julio y retiraron manualmente grandes cantidades de pasto, bolsas, botellas y otros residuos.

Hoy 17:03
desagues

Desde el área precisaron que estas grandes cantidades de basura acumulada en la boca del desagüe proveniente de los deshechos que fueron arrojados en la vía pública por parte de personas desaprensivas.

Por tal motivo se recuerda a los vecinos que mantener la limpieza de los espacios públicos es una responsabilidad de toda la comunidad, teniendo en cuenta que estas acciones tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos, cuidando la seguridad y la salud de todos los vecinos.

Remarcaron: “Es fundamental tomar conciencia: la basura que se tira en la calle no desaparece, termina tapando desagües y provoca inundaciones. Cuidar el barrio es responsabilidad de todos. No arrojar residuos en la vía pública es un acto de respeto, compromiso y convivencia. Entre todos podemos mantener el barrio limpio y seguro”.

