Choque fatal en la Ruta 3: una pareja perdió la vida y su hija lucha por sobrevivir

El siniestro vial se produjo en el partido bonaerense de Las Flores. La menor fue asistida por personal médico y permanece internada.

Hoy 18:27

Un matrimonio murió y su hija de 13 años está grave tras un choque frontal entre dos camionetas este sábado en el kilómetro 225 de la Ruta Nacional Nº3, en jurisdicción del partido de Las Flores,

El trágico accidente se produjo cerca de las 7 de la mañana de este sábado y las causas todavía son materia de investigación por parte de los peritos.

El accidente involucró a una Renault Kangoo y a una camioneta Volkswagen Amarok. El conductor del utilitario, identificado como Eduardo Basilio Díaduchi, perdió la vida en el lugar como consecuencia del impacto.

Diaduchi iba acompañado por Cecilia Sosa, quien también murió en el lugar, y su hija adolescente de 13 años. Todos eran de Berisso, provincia de Buenos Aires.

La adolescente logró sobrevivir al impacto y fue asistida de urgencia por los servicios de salud y trasladada al Hospital de Las Flores.