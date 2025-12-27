Tamara Báez negó haber actuado de mala fe tras denuncia por un canje

La influencer aseguró que problemas con una de sus cuentas de Instagram dificultaron la operación y negó cualquier intención de perjudicar a la emprendedora.

Hoy 18:47

Una emprendedora expuso en redes sociales a Tamara Báez por el presunto incumplimiento de un acuerdo de canje. Según relató, le pidió colaboración para promocionar su emprendimiento de indumentaria infantil a través de las historias de Instagram y, tras enviarle varias prendas para su hija Jamaica, la influencer no habría cumplido con la difusión acordada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ante la repercusión del reclamo, la exnovia de L-Gante salió a dar su versión de los hechos. “En la noche me bajaron la cuenta, hoy me levanté y la mina me escrachó, ¿lo pueden creer?”, expresó, visiblemente sorprendida por la situación.

En otra publicación, Báez compartió una captura de pantalla del chat y explicó lo sucedido. “Me escrachó diciendo que la bloqueé. Le contesté ‘hola, me bajaron la cuenta’, le mandé la captura y le dije que me pase la dirección y le llevo la ropita”, relató, al tiempo que negó haber incumplido de forma intencional.

Según la influencer, la dueña del emprendimiento habría difundido un reel exponiendo el conflicto sin esperar una respuesta privada. “Me sigue tirando historias y no me respondió ni un mensaje. Puso que ella no quiere la ropita, que ayude a otro, que le sirva a otro”, señaló con ironía.

Para cerrar, Tamara fue contundente y cuestionó las intenciones detrás del escrache: “Solamente me quiere escrachar, se nota que es una mina que está al p... y quiere seguidores de esa manera, queriendo dejar mal a otro”.