Ola de calor: Aeroparque suspendió vuelos durante casi tres horas por un desprendimiento de asfalto

La terminal aérea porteña interrumpió sus servicios aéreos esta tarde, afectando a pasajeros de vuelos nacionales e internacionales. Personal técnico realizó reparaciones sobre la pista.

Hoy 18:41

La intensa ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires provocó este sábado la suspensión temporaria de las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery. Durante casi tres horas, la terminal aérea interrumpió despegues y aterrizajes debido a un desprendimiento de asfalto en la pista, lo que generó demoras y desvíos en vuelos nacionales e internacionales.

La situación se registró cuando las temperaturas superaban los 35 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Según informaron fuentes de Aeropuertos Argentina 2000, la actividad fue interrumpida de manera preventiva para realizar “trabajos de mantenimiento menores” en el sector final de la pista, fuera de la cabecera norte, tras detectarse el daño en la superficie.

Por protocolo de seguridad, se decidió suspender completamente la operación aérea, lo que impactó en cientos de pasajeros que aguardaban embarcar o arribar desde distintos puntos del país y del exterior.

Vuelos demorados y desvíos en Aeroparque

El inconveniente comenzó alrededor de las 15 y afectó a vuelos operados por Aerolíneas Argentinas, Flybondi, JetSMART Airlines, LATAM Perú y LATAM Brasil. A través de redes sociales, numerosos pasajeros expresaron su sorpresa y malestar por las demoras.

De acuerdo a la información oficial, cerca de las 16 se registraban al menos ocho vuelos desviados y diez arribos con demoras. En tanto, unos diez servicios de partida también presentaban retrasos.

Detalle de los vuelos afectados

Entre los vuelos desviados figuran los servicios de Aerolíneas Argentinas procedentes de Salta (AR 1495), Ushuaia (AR 1893), Trelew (AR 1893) y Santa Fe (AR 1509), sin información precisa sobre su reprogramación inmediata.

En cuanto a los vuelos demorados, se encontraban el AR 1531 desde Córdoba, el FO 5551 de Flybondi desde El Calafate, el AR 1741 desde Resistencia y el AR 1829 desde Comodoro Rivadavia, este último con una demora significativa. También registraron retrasos los vuelos AR 1657 desde San Martín de los Andes y JJ 8034 de LATAM Brasil desde San Pablo-Guarulhos.

Otros servicios aparecían en las pantallas con la indicación de “consultar”, entre ellos vuelos de JetSMART desde Bariloche e Iguazú, Aerolíneas Argentinas desde Florianópolis y Corrientes, y LATAM Perú desde Lima.

Con el correr de la tarde, el personal técnico logró completar las tareas de reparación y la actividad comenzó a normalizarse, aunque varias demoras continuaron impactando en la programación aérea. Las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.