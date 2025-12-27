Santiago Ascacíbar fue ofrecido a Boca y el futuro está abierto

Con las charlas con River en pausa, el entorno del volante se contactó con la dirigencia del Xeneize que analiza la situación y no descarta iniciar gestiones por el mediocampista de Estudiantes.

Hoy 20:31

Las negociaciones entre River y Santiago Ascacíbar quedaron en stand by y el mercado de pases sumó un nuevo capítulo inesperado: el mediocampista fue ofrecido a Boca, que por ahora no presentó una oferta formal, pero tampoco cerró la puerta a avanzar. El Millonario priorizó otras gestiones —como las de Fausto Vera y Aníbal Moreno— y eso abrió una ventana para que el futuro del “Ruso” pueda tomar otro rumbo.

En una movida que ya es habitual en el fútbol argentino, el representante del jugador se contactó con la dirigencia del Xeneize para acercar la posibilidad de incorporar al volante de 28 años, que viene de cerrar un 2025 consagratorio con Estudiantes, con el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones en el bolsillo. Tal como ocurrió en otros casos recientes, la iniciativa partió desde el entorno del futbolista.

Si bien hoy el puesto de volante central o interno no es prioridad en Boca —que apunta a reforzar un zaguero y dos delanteros—, el nombre de Ascacíbar no pasa desapercibido. Se trata de un mediocampista polifuncional y de jerarquía, un perfil que Juan Román Riquelme ya intentó sumar en mercados anteriores, lo que hace que el tema tenga otro peso puertas adentro.

Por ahora, en Boca manejan la situación con cautela, aunque nadie descarta avanzar con una gestión formal en los próximos días. Ascacíbar tiene un año más de contrato en Estudiantes, pero tanto el propio jugador como el presidente del club, Juan Sebastián Verón, dejaron entrever que una salida anticipada es posible tras los títulos obtenidos.

“Seguramente la camiseta de Estudiantes me queda linda, pero uno va a pensar en lo que viene. Ahora tengo ganas de festejar”, declaró Ascacíbar luego de la consagración. La novela recién empieza y promete varios capítulos más, con Boca y River otra vez como protagonistas en la puja por un nombre fuerte del mercado.