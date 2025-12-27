Se cumplió el pronóstico y una intensa lluvia cayó sobre Santiago del Estero: rigen alertas amarilla y naranja por nuevas tormentas

Tras una jornada marcada por el calor extremo y la elevada humedad, fuertes precipitaciones se registraron durante la tarde del sábado. El SMN mantiene alertas por tormentas intensas para la noche y la madrugada del domingo.

Tal como lo había anticipado el pronóstico, una intensa lluvia se abatió durante la tarde de este sábado sobre Santiago del Estero, luego de una jornada sofocante, con altas temperaturas y un elevado porcentaje de humedad. Las precipitaciones llegaron acompañadas por actividad eléctrica y provocaron un descenso en la temperatura en distintos puntos de la provincia.

Pese a la mejora temporaria registrada tras el paso de la tormenta, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que continuarán la lluvias. De acuerdo con el organismo oficial, rigen alertas amarilla y naranja por tormentas para la noche de este sábado, la madrugada y la mañana del domingo 28 de diciembre.

Las zonas bajo advertencia incluyen a Capital, La Banda, Atamisqui, Choya, Loreto, Ojo de Agua, además de amplios sectores de los departamentos Robles, San Martín y Silípica, donde podrían registrarse nuevas precipitaciones de variada intensidad.

Según detalló el SMN, el alerta amarillo indica la posibilidad de tormentas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de viento de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. En estos casos, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

En tanto, el alerta naranja eleva el nivel de riesgo, ya que contempla tormentas fuertes a severas, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h, intensa actividad eléctrica, granizo y acumulados de lluvia que oscilarían entre 50 y 100 milímetros, con posibilidad de excedentes localizados.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar circular por zonas anegadas, no realizar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.