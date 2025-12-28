Ingresar
Fuerte accidente en Monte Quemado dejó como saldo un motociclista herido

El conductor del rodado menor perdió el control y cayó en pleno centro de la ciudad; fue asistido por la policía y trasladado al hospital mientras la fiscalía investiga lo sucedido.

Hoy 00:36
Monte Quemado

Un motociclista sufrió un accidente este sábado en Monte Quemado, en la avenida 1° de Julio, entre calles Belgrano y Absalón Rojas. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control de la moto y cayó, lo que generó la intervención inmediata del personal de la Comisaría Comunitaria N° 22 y del servicio de salud.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, el motociclista fue trasladado al hospital local para una evaluación médica más completa.

El fiscal de turno ordenó la realización de pericias y el secuestro de la motocicleta involucrada, con el fin de esclarecer cómo se produjo el accidente.

Desde las autoridades se reiteró la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar los elementos de seguridad obligatorios

Asimismo, se solicitó extremar la prudencia al circular por las calles céntricas, teniendo en cuenta el incremento del tránsito vehicular durante el período de vacaciones y la llegada de visitantes a la ciudad.

