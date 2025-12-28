Monte Quemado fortalece la seguridad con un importante acuerdo entre el Municipio y los Bomberos Voluntarios

El convenio firmado busca mejorar la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias, con capacitaciones, simulacros y campañas de concientización para la comunidad.

Con la premisa de reforzar las acciones de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el intendente Felipe Cisneros concretó la firma de un convenio de cooperación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Monte Quemado, afianzando un trabajo conjunto clave para la seguridad de la ciudad.

Este acuerdo establece un esquema de articulación permanente entre ambas instituciones, permitiendo coordinar tareas frente a incendios, accidentes y diversas situaciones de riesgo. Además, contempla la realización de capacitaciones, simulacros y campañas de concientización, orientadas a promover la prevención y el cuidado de la vida en la comunidad.

Durante el encuentro, el jefe comunal remarcó el valor del rol que cumplen los Bomberos Voluntarios, destacando la decisión del municipio de acompañar y fortalecer a las instituciones que trabajan diariamente por la protección de los vecinos.

La puesta en marcha de este convenio constituye un paso significativo hacia un Monte Quemado más seguro, basada en la cooperación entre el Estado local y las instituciones comunitarias, con el objetivo de resguardar el bienestar de toda la población.