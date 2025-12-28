El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable, con cielo cubierto, lluvias y tormentas en distintos momentos del día, temperaturas elevadas y alerta amarilla vigente.

Hoy 01:14

Este domingo 28 de diciembre se presenta con condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará dominada por un cielo cubierto con lloviznas, en un contexto de alerta amarilla vigente por tormentas.

Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70%. Con el correr de las horas, las lluvias podrían continuar de manera más aislada tanto en la tarde como en la noche, aunque sin descartar nuevos eventos intensos.

En cuanto a las temperaturas, el domingo será cálido, con una mínima cercana a los 24°C y una máxima que alcanzaría los 29°C. A esto se suma una humedad muy elevada, estimada en torno al 97%, lo que incrementará la sensación de pesadez en el ambiente.