Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 DIC 2025 | 23º
X
Locales

El tiempo para este domingo 28 de diciembre en Santiago del Estero: jornada inestable y bajo alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada inestable, con cielo cubierto, lluvias y tormentas en distintos momentos del día, temperaturas elevadas y alerta amarilla vigente.

Hoy 01:14

Este domingo 28 de diciembre se presenta con condiciones de inestabilidad en Santiago del Estero, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada estará dominada por un cielo cubierto con lloviznas, en un contexto de alerta amarilla vigente por tormentas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 40% y el 70%. Con el correr de las horas, las lluvias podrían continuar de manera más aislada tanto en la tarde como en la noche, aunque sin descartar nuevos eventos intensos.

En cuanto a las temperaturas, el domingo será cálido, con una mínima cercana a los 24°C y una máxima que alcanzaría los 29°C. A esto se suma una humedad muy elevada, estimada en torno al 97%, lo que incrementará la sensación de pesadez en el ambiente.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas mediante los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con aval presidencial, el Gobierno aumentará los sueldos de funcionarios
  2. 2. Robaron una bicicleta valuada en $2 millones y la recuperaron en el barrio La Isla
  3. 3. El Comité de Emergencias Municipal trabaja para normalizar la situación tras la intensa lluvia
  4. 4. “Somos amigas”: Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez
  5. 5. Choque entre motos dejó a una menor con graves fracturas en Añatuya
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT