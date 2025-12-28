Para recibir el 2026: Australia refuerza su seguridad tras el ataque en Bondi Beach y evalúa desplegar al Ejército

El gobierno de Nueva Gales del Sur anunció un endurecimiento inédito del esquema de prevención para los festejos de fin de año en Sídney. Analiza recurrir a fuerzas militares para custodiar sitios sensibles, tras el atentado que dejó 16 muertos.

Hoy 06:44

Australia se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 bajo un inédito operativo de seguridad. A casi dos semanas del atentado terrorista en Bondi Beach, que dejó 16 muertos, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur confirmó que la policía patrullará con armas largas durante los festejos de Nochevieja en Sídney y no descartó un eventual despliegue de tropas del Ejército para proteger objetivos sensibles.

El anuncio fue realizado este domingo por el primer ministro estatal, Chris Minns, quien reconoció que se están manteniendo conversaciones para reforzar la custodia de escuelas y sinagogas judías, en medio de una creciente preocupación por ataques antisemitas tras la masacre ocurrida el 14 de diciembre.

"No estoy preparado para adelantarme, porque obviamente sería un cambio importante para nosotros, pero no voy a descartar nada", sostuvo Minns en conferencia de prensa, al ser consultado sobre la posible intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

El jefe de gobierno admitió que líderes de la comunidad judía le transmitieron temores persistentes tras el ataque en Bondi Beach, perpetrado mientras se celebraba la festividad de Janucá. "Tenemos que analizar muy de cerca los programas y las medidas de seguridad. Hay que hacer las cosas de forma completamente diferente. La situación actual no puede continuar", remarcó.

Minns fue más allá y habló de un desafío de fondo: "Hemos visto los efectos trágicos del odio, particularmente del odio antisemita, en nuestra comunidad. El reto que tenemos por delante es reconstruir la vida judía en Sídney. No voy a descartar ninguna herramienta".

Armas largas en las calles de Sídney

La confirmación de que habrá policías armados con fusiles durante los festejos de Año Nuevo —el evento masivo más importante del país— marca un quiebre en la imagen habitual de seguridad australiana.

Consultado sobre si la presencia de fuerzas armadas o policías fuertemente armados podría generar incomodidad social, fue tajante: "La mayoría de los padres con los que hablé, de todas las comunidades, me dijeron lo mismo: ‘Genial, eso es lo que queremos ver’. Queremos una presencia policial masiva y un nivel de seguridad más alto para enfrentar este tipo de odio y violencia".

"Normalmente no vemos armas largas en las calles de Sídney. Entendemos que puede resultar confrontativo para algunas personas, pero nuestra prioridad absoluta es transmitir que la seguridad es la principal obligación de cualquier gobierno", explicó Minns.

Señales de alarma tras el atentado

En los últimos días se registraron nuevos episodios que encendieron las alarmas. Un ciudadano australiano fue detenido el martes tras publicar mensajes en redes sociales celebrando el ataque en Bondi Beach. En su domicilio, la policía encontró seis armas de fuego con licencia, más de 4.000 municiones sin asegurar y material antisemita.

En paralelo, en Melbourne, un vehículo con un cartel alusivo a la festividad de Janucá apareció incendiado. La rabina Effy Block, del Jabad de St Kilda, calificó el hecho como un ataque antisemita. "Gracias a Dios nadie resultó herido, pero es parte de una escalada constante. Nuestra comunidad ya no se siente segura ni en sus hogares ni en su país", advirtió.

Bondi Beach, del ícono turístico al horror

Bondi Beach es uno de los símbolos más reconocidos de Australia: una playa icónica, frecuentemente elegida entre las mejores del mundo por su paisaje, su estilo de vida y su ambiente relajado. Ese escenario cambió para siempre el domingo 14 de diciembre, cuando dos hombres armados abrieron fuego y asesinaron a 15 personas, en un ataque que conmocionó al país y sacudió su percepción de seguridad. Uno de los agresores fue abatido.

Ahora, con la mirada puesta en el inicio de 2026, Australia se enfrenta a una nueva realidad: celebraciones bajo máxima alerta, con un despliegue de seguridad que hasta hace poco parecía impensado.