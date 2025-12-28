River anunciaría el techado del Monumental y otra ampliación: cuándo se hará y cuál será la nueva capacidad

El club de Núñez prepara la presentación de un ambicioso proyecto de infraestructura que transformaría su estadio, sin afectar la localía durante el desarrollo de la obra.

Hoy 07:37

River Plate anunciará a fines de enero una transformación histórica del estadio Monumental, que incluirá el techado total y una ampliación de la capacidad a 100.000 espectadores, en una obra sin precedentes para el fútbol argentino. El proyecto se desarrollará sin interrumpir la localía, por lo que el equipo seguirá jugando en Núñez durante todo el proceso.

La iniciativa apunta a modernizar el Monumental, mejorar la experiencia del hincha y consolidar al estadio como uno de los escenarios deportivos más imponentes del mundo, tanto por su aforo como por sus prestaciones, en línea con la estrategia institucional de crecimiento en infraestructura y proyección internacional.

Uno de los ejes centrales será el techado completo, una demanda histórica de socios y simpatizantes. La obra permitirá proteger al público de las inclemencias climáticas, mejorar la acústica y reforzar la estructura general del recinto.

En paralelo, la expansión a 100.000 lugares posicionará al estadio como el de mayor capacidad de Sudamérica y entre los más grandes del planeta. Además del impacto simbólico y visual, la ampliación abrirá la puerta a mayor recaudación, eventos internacionales, finales continentales, partidos de selecciones y grandes espectáculos culturales.

Desde el club destacaron que la planificación por etapas permitirá mantener el uso del estadio como local sin alterar de manera significativa el calendario deportivo, una decisión clave para preservar el vínculo con los hinchas y sostener una de las principales fortalezas deportivas de la institución.

La obra se apoya en las mejoras recientes: renovación del campo de juego con césped híbrido, reconfiguración de tribunas, modernización de palcos, accesos y servicios, y una fuerte inversión en infraestructura general. Ese camino sienta las bases para este salto aún más ambicioso.

Con este anuncio, River reafirma su modelo de gestión, enfocado en el crecimiento patrimonial y la sustentabilidad económica, con el Monumental como eje de su proyección futura.