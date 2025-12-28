VIDEO | Violencia extrema a la salida de un boliche: armas blancas, disturbios y un policía herido

El grave episodio ocurrió esta madrugada en Villa Atamisqui, tras una pelea entre menores y jóvenes. Un efectivo policial fue lesionado por un botellazo y un joven de 19 años quedó aprehendido.

Un violento episodio se registró en la madrugada de este domingo en un boliche de la ciudad de Villa Atamisqui, donde una gresca entre jóvenes y menores de edad dejó como saldo un efectivo policial herido y un detenido.

El hecho ocurrió pasadas las 6 de la mañana, mientras se desarrollaba un evento bailable en el local nocturno Kika Club. La pelea comenzó en el sector del patio del establecimiento y motivó la intervención del personal policial que cumplía funciones de adicional.

Según informaron fuentes policiales, al intentar separar a los involucrados y disuadir el desorden, un joven de 19 años reaccionó de manera violenta y arrojó intencionalmente una botella de vidrio contra el personal policial.

El elemento contundente impactó en el rostro del cabo Primero de apellido Mansilla, provocándole lesiones en el ojo derecho y en el labio superior. El efectivo colaboraba en las tareas de despeje junto a personal de guardia saliente, entrante y otros policías afectados al servicio adicional.

Tras la agresión, los efectivos lograron reducir al autor del botellazo, quien fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 20. El detenido fue identificado como Ignacio Sequeira, de 19 años, con domicilio en la localidad de La Noria, departamento Loreto.

De acuerdo a las actuaciones, la pelea se originó por desacuerdos entre grupos de jóvenes y menores provenientes de Villa Atamisqui y del paraje Collera, quienes previamente habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en el interior del boliche.

El personal policial dio intervención al fiscal de turno, Dr. Rubén Alfonso, quien dispuso que Sequeira permanezca aprehendido, se labren las actuaciones correspondientes, se recepcione la denuncia penal al efectivo lesionado y que Mansilla sea examinado por el médico de turno.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación del hecho.

Preocupa la violencia protagonizada por menores

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la activa participación de menores de edad en los disturbios. Testigos indicaron que la pelea no se limitó a empujones o discusiones, sino que escaló rápidamente a golpes, corridas y el uso de armas blancas.

La escena se desarrolló tanto dentro del local como en la vía pública, ante la presencia de otros jóvenes que se retiraban del lugar, lo que obligó a una intervención policial más amplia para evitar consecuencias mayores.

El episodio volvió a encender las alarmas sobre el consumo de alcohol, la falta de control en eventos nocturnos y la exposición temprana de adolescentes a contextos de extrema violencia.