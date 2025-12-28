Old Lions anunció el regreso de un viejo conocido: Pablo Bascary

El entrenador tucumano fue oficializado en las últimas horas y volverá a dirigir al primer equipo en la próxima temporada.

Hoy 07:57

Old Lions confirmó el regreso de Pablo Bascary como entrenador del plantel superior para la temporada 2026. El técnico tucumano iniciará así su segunda etapa al frente de los Viejos Leones, luego de dos años.

La noticia fue anunciada oficialmente por el club de la costanera a través de sus redes sociales, donde los hinchas celebraron el retorno del entrenador que fue protagonista de uno de los ciclos más importantes en la historia de la institución.

Bascary fue el conductor del equipo campeón del Torneo Regional 2023, logro que marcó un antes y un después para Old Lions en el rugby del norte del país. Su regreso apunta a darle continuidad a aquel proyecto deportivo que posicionó al club entre los protagonistas de la región.

Durante la temporada 2025, el entrenador tucumano estuvo al frente de Natación y Gimnasia de Tucumán, también en el Torneo Regional, sumando experiencia y rodaje en una competencia exigente.

Con este anuncio, Old Lions Rugby Club comienza a delinear su futuro con un nombre conocido y valorado por el ambiente, apostando a la estabilidad y a un proceso que ya supo dar resultados históricos.