Nathy Peluso impone tendencia con una microbikini bicolor que revolucionó las redes

La artista sorprendió con un traje de baño violeta y plateado de alto impacto y sumó otro look animal print en su último posteo de Instagram, que rápidamente se volvió viral.

Hoy 08:30

Nathy Peluso volvió a marcar tendencia y revolucionó las redes sociales con su última elección de moda: una microbikini bicolor de alto impacto.

La artista se mostró con un traje de baño de base violeta con vivos y breteles en color plateado, una combinación que pisa fuerte este verano 2026.

El corpiño es diminuto y triangular. La bombacha es cavada, colaless y tiene tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

En el mismo carrusel de fotos, la cantante compartió otro de sus looks playa: una microbikini animal print en tonos marrones con vivos y breteles en fucsia. Completó con unos lentes de sol negros XXL.

En el pie de foto de la publicación que hizo en Instagram, escribió: “I wanna be tu ángel“, que en español significa: “Quiero ser tu ángel”.