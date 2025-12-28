VIDEO | La dura derrota por nocaut del santiagueño “Bazooka” Chávez ante Toubá Niang: “Me rompió la mandíbula”

El boxeador de nuestra provincia perdió sin atenuantes en la velada que se llevó a cabo este sábado en Buenos Aires y terminó con una seria lesión.

Hoy 09:33

El boxeador santiagueño Agustín “Bazooka” Chávez sufrió una contundente derrota por nocaut frente a Touba Niang y encendió las alarmas tras una lesión en la mandíbula, en un combate disputado en la Federación Argentina de Boxeo por la categoría Súperwelter.

El final llegó en el cuarto round, cuando el púgil senegalés —nacionalizado argentino— conectó una combinación decisiva que dejó sin respuestas al representante de Santiago del Estero. Visiblemente afectado, Chávez fue atendido tras el combate y, según se pudo observar al cierre, alcanzó a expresar: “Me rompió la mandíbula”, reflejando la gravedad del golpe recibido.

Niang, que se presentó con la bandera argentina pintada en la cabeza, dio el golpe más importante de su carrera. Más allá de su faceta como boxeador profesional, el vencedor es conocido por trabajar como vendedor ambulante en la peatonal de Quilmes, una historia de sacrificio que sumó impacto a su triunfo sobre el ring.

Para “Bazooka” Chávez, la noche fue especialmente dura. Además de la derrota, la lesión mandibular abre ahora un período de recuperación y estudios médicos, antes de pensar en su regreso. Un traspié fuerte para el santiagueño, que había llegado con expectativas y terminó viviendo una de las noches más complicadas de su carrera.