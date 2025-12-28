El gobernador cordobés eliminó dos ministerios de su gabinete

Martín Llaryora suprimió Ambiente y Desarrollo Humano, que pasan a Educación y Salud.

Hoy 09:20

En un nuevo movimiento de reconfiguración interna, el gobernador Martín Llaryora decidió reducir la estructura del gabinete provincial mediante la fusión de dos ministerios y una serie de cambios en áreas clave del Gobierno de Córdoba. La información fue confirmada a Cadena 3 por un vocero oficial del gobierno.

Las carteras de Ambiente y Economía Circular, encabezada por Victoria Flores, y Desarrollo Humano, a cargo de Liliana Montero, dejan de existir como ministerios independientes. Sus funciones se integran ahora a Educación y Salud, respectivamente, bajo un esquema que busca concentrar áreas sin modificar el peso político de sus responsables.

En este marco, Flores pasará a ocupar la Secretaría General de Educación y Ambiente, dentro del Ministerio que conduce Horacio Ferreyra, con rango ministerial. Un esquema similar se replicará en Salud: Montero asumirá como secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, bajo la órbita del ministro Ricardo Pieckenstainer, también con jerarquía equivalente a la de ministra.

El único cambio de conducción se producirá en la Agencia Córdoba Cultura. Marcelo Rodio, dirigente peronista de estrecha confianza de Llaryora y hasta ahora secretario de Transporte, será el nuevo presidente del organismo. El actual titular, Raúl Sansica, continuará como segundo en la estructura.

Este movimiento se suma al que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre, cuando Miguel Siciliano asumió como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional, con el objetivo de profundizar el relacionamiento con los vecinos en áreas como la participación comunitaria y temas sociales, además de intensificar el acompañamiento a instituciones.

Rodio y Siciliano son dos dirigentes del peronismo capitalino. A ambos, Llaryora le dio cargos para mejorar la acción política en la ciudad donde sufrieron una dura derrota en las elecciones legislativa del 26 de octubre.

Con estas modificaciones, el gabinete cordobés quedará conformado por 12 ministerios y cinco agencias.