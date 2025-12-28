WhatsApp llega con una actualización que incluye una nueva forma para hablar con los contactos

La función permite hacer consultas, recibir respuestas privadas y compartirlas de forma selectiva para generar más diálogo entre usuarios.

WhatsApp lanzó una nueva herramienta interactiva para los estados que modifica la forma en que los usuarios se comunican dentro de la plataforma. Se trata de los stickers de preguntas, una función que permite formular consultas directamente en un estado y recibir respuestas desde un único espacio.

La novedad, denominada “Pregunta”, ya comenzó a desplegarse en las últimas versiones de la aplicación y apunta a fomentar una interacción más dinámica entre los contactos, en línea con funciones similares presentes en otras redes sociales del ecosistema de Meta.

Con esta incorporación, la red social reforzó su apuesta por convertir los estados en un espacio más conversacional. Los stickers de preguntas pueden utilizarse para hacer recomendaciones, pedir opiniones, realizar consultas rápidas o generar contenido recreativo.

Cómo funcionan los stickers de preguntas

Al crear un estado, el usuario puede agregar el sticker de preguntas desde el menú de opciones. A partir de ese momento, sus contactos podrán responder directamente a la consulta planteada. Todas las respuestas quedarán reunidas en una misma sección, visible solo para el autor del estado.

Luego, el creador podrá elegir si comparte alguna de esas respuestas en un nuevo estado, manteniendo el control total sobre el contenido que se publica.

Además, cuando se comparte una respuesta, el nombre de la persona que respondió no aparece, lo que preserva la privacidad de los contactos y limita la exposición de datos personales.

La herramienta comenzó a habilitarse de forma gradual. Como ocurre con otras actualizaciones, su disponibilidad puede variar según el país y el dispositivo. Se recomienda mantener la aplicación actualizada desde las tiendas oficiales para acceder a todas las novedades.