Podrían adelantar la campaña de vacunación para frenar el avance de la “supergripe” H3N2 en Argentina

Ante la chance de que la temporada de gripe llegue antes, el Gobierno nacional busca adelantar la nueva campaña de vacunación. A los tres primeros casos confirmados en el país, Neuquén sumó este sábado otros dos de personas internadas con neumonía.

Hoy 09:50

El subclado K de la gripe H3N2 tomó este año a contrapié a la vacuna contra el virus de influenza: la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había definido las cepas que debía contener el fármaco para el invierno boreal. Aunque los expertos aseguran que la inmunización activa funciona igual, sobre todo contra las formas graves de la infección, ahora crece la expectativa por la nueva vacuna y su disponibilidad para aliviar el estrés sanitario de la próxima ola de gripe en el hemisferio sur.

En las últimas horas el Ministerio de Salud de Perú -donde ya detectaron los primeros casos de la supergripe- fue el primero en informar públicamente que el primer lote de una nueva vacuna estará en ese país los primeros días de febrero. Sin embargo, aún no está claro cuándo el fármaco llegará a incluir la cepa mutada. El diario Clarín consultó al Ministerio de Salud argentino cuál es su plan: “Se está trabajando en ese sentido, para acelerar los tiempos y arrancar antes”, dijeron las fuentes consultadas.

No obstante, aclararon que la idea de comenzar para esa fecha clave la campaña de vacunación -al menos un mes antes de lo habitual- “depende de la capacidad y stock de los laboratorios, no sólo de las intenciones”. En 2025, la campaña de vacunación contra la gripe se lanzó a fines de marzo, como es habitual, mientras que las inmunizaciones llegaron a sus destinatarios a partir de abril, luego de la distribución de las dosis en las provincias.

A partir de la mayor transmisibilidad del subclado K, es probable que en 2026 la circulación del virus de influenza debajo del Ecuador se adelante, tal como ya ocurrió en el hemisferio norte. Por eso las autoridades buscan anticipar la prevención, sobre todo mediante vacunas destinadas a los grupos de riesgo: menores de 2 años, mayores de 65, embarazadas, profesionales de la salud y personas con comorbilidades.

La novedad se conoce luego de que en el país se registraran los tres primeros casos del subclado K de la gripe H3N2: un niño bonaerense de 5 años y dos adolescentes de Santa Cruz. Luego de esas detecciones, producto de la secuenciación de las muestras que realizó el Instituto Malbrán, Neuquén sumó este sábado dos nuevos contagios de personas -un menor y un adulto- que fueron internadas con neumonía y lograron recuperarse.

En los últimos días más países de Sudamérica se agregaron a la lista de los que ya cuentan con presencia de esta variante más contagiosa, que por ser nueva vulnera en parte la inmunidad adquirida. Ecuador, Colombia y Bolivia confirmaron casos de la supergripe, y se agregan a los ya registrados en Perú, Chile, Brasil y Argentina.

A la vacuna se añade, como adelantó Clarín, la posibilidad de usar el oseltamivir (más conocido como Tamiflu). El Ministerio de Salud advirtió en el último Boletín Epidemiológico Nacional que “el tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”.

Vacuna contra el subclado K

Todavía no se sabe cuándo estará disponible la nueva composición de la vacuna contra la gripe, cuya especificidad contra el subclado K permita combatir al virus potencialmente predominante de manera más eficaz. Las vacunas contra la gripe para la temporada 2025-26 incluyen un componente H3N2 basado en virus de referencia seleccionados entre febrero y marzo de 2025, con anterioridad a la expansión de la nueva supergripe.

Por ese motivo, en esa selección no se usó específicamente una cepa del subclado K. Las vacunas antigripales son reformuladas una vez al año, con recomendaciones de la OMS. La siguiente en principio se espera, como es habitual, para la temporada de gripe del hemisferio Norte (invierno 2026-2027) en febrero de 2026. “Probablemente esta vez lo hagan antes”, dijo a Clarín una fuente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones.

El infectólogo Eduardo López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, explicó que “la vacuna que está disponible en Argentina sirve para 2025 en el hemisferio Sur. En el hemisferio Norte se usa otra vacuna. La de Argentina está preparada de acuerdo a las cepas circulantes durante este año en dicho hemisferio. No son comparables las cepas entre hemisferios”.

El experto agregó que “lo que se ha visto es que si bien las vacunas pueden perder efectividad por la mutación, mantienen una protección aceptable para evitar la hospitalización y los cuadros graves”. Por eso, de cara a la próxima temporada de gripe, se empieza a recomendar desde la salud pública que las personas de alto riesgo que no hayan recibido la vacuna en los últimos seis meses se la apliquen más allá de la versión del inmunizante disponible.

Un artículo reciente publicado en la revista científica JAMA sostiene, en ese mismo sentido, que si bien la supergripe elude en parte los anticuerpos que generan las vacunas hoy vigentes, el fármaco sigue protegiendo efectivamente contra los casos graves y las muertes. Además, sugiere que la estrategia más efectiva contra el subclado K sería ampliar la cobertura vacunal más allá de los grupos de riesgo, para buscar una menor circulación general del virus.