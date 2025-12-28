“Six seven”: el viral que no significa nada y está en todos lados

De una canción de rap a las aulas y las redes, el fenómeno que conquistó a los jóvenes en 2025

Hoy 09:30

La combinación de números “6-7”, pronunciada “six seven” en inglés, se convirtió en uno de los fenómenos virales del año en redes sociales como TikTok, Instagram Reels y YouTube Shorts. Aunque fue elegida como una de las palabras del año 2025 por Dictionary.com, su significado real es ambiguo o directamente inexistente y más que transmitir un mensaje literal, funciona como un meme compartido entre jóvenes.

La expresión se popularizó a partir de la canción Doot Doot (6 7), del rapero estadounidense Skrilla, lanzada oficialmente el 7 de febrero de 2025. En el tema el estribillo repite la frase “6-7”, en un contexto rítmico sin un contenido semántico claro. De allí la frase comenzó a aparecer en videos virales, retos y ediciones humorísticas en TikTok, especialmente cuando se la asocia con clips de básquetbol, memes y gestos improvisados de los usuarios.

El carácter popular de “six seven” también está vinculado con un uso generacional: jóvenes lo emplean como un término lúdico, absurdo o simplemente divertido, sin que haya una definición establecida. Según el propio Dictionary.com, debido a su naturaleza incierta, el uso puede interpretarse como una respuesta a preguntas generales o como una forma de mostrar pertenencia a una tendencia, aunque no existe un significado único y universalmente aceptado.

Parte de la viralidad de “6-7” también se ha reforzado con gestos acompañantes, como un movimiento de manos hacia arriba y hacia abajo, que se ha vuelto característico en muchos videos. Además, la frase expandió su presencia más allá de TikTok: algunos docentes y padres la reconocen porque los niños y adolescentes la repiten en salones de clase o fuera de ellos, a veces de manera contagiosa y casi como una especie de broma interna de su generación.