Se sinceró: Beto Casella habló de su relación con Edith Hermida

El reconocido conductor contestó a una picante consulta de Mirtha Legrand acerca de su vínculo con la periodista ante los rumores de algo más de amistad laboral entre los dos.

Hoy 10:02

Uno de los momentos más picantes de la noche fue cuando Chiquita puso entre las cuerdas a Beto al preguntarle por sus sentimientos sobre Edith Hermida, su histórica compañera en Bendita.

"¿Estuviste enamorado de ella vos?", le consultó sin vueltas la animadora en La noche de Mirtha (El Trece). A lo que Beto contestó un tanto descolocado: “No puedo contestar eso“.

Y después agregó sin entrar en demasiados detalles: “Tendría que consensuarlo con ella a ver si alguna vez podemos contar algo breve, pero sin permiso de ella, no“.

“Lo importante es que hoy hay respeto y yo, por supuesto, respeté la decisión de ella”, cerró Beto Casella acerca del vínculo que lo une con Edith, con quien trabajó muchos años.

"Si decís que tener que consensuar con ella algo pasó, sino no decís nada", le marcó Pilar Smith al instante ante la respuesta que dio el conductor, quien en 2026 estará en la pantalla de América Tv con un nuevo programa.