Sin casco y bajo la lluvia: grabaron a dos motociclistas cuando trasladaban un mueble por avenida Lugones

Una lectora de Diario Panorama envió al WhatsApp de las Noticias un video que refleja una situación de peligro al volante registrada en avenida Lugones. En las imágenes se observa a dos motociclistas que circulan en sentido norte-sur mientras trasladan un estante de madera de gran porte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se aprecia en el registro, al menos uno de los conductores viaja sin casco y con un pie rozando el asfalto, mientras sostiene la carga junto al otro motociclista. El hecho ocurrió en medio de una leve llovizna, lo que incrementa el riesgo de la maniobra.

Diario Panorama recuerda que los lectores pueden enviar fotos y videos de situaciones de interés al WhatsApp de las Noticias 385-5795000.