Entre fernet, familia y descanso: J Balvin eligió las sierras de Córdoba para sus vacaciones

El artista colombiano pasa unos días en la provincia junto a la familia de su pareja, la modelo cordobesa Valentina Ferrer. Un video íntimo y relajado sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Hoy 12:00

El verano en Córdoba volvió a tener una visita internacional. J Balvin decidió tomarse unos días de descanso en las sierras cordobesas, donde disfruta de momentos de tranquilidad junto a su pareja, Valentina Ferrer, y la familia de ella, oriunda de Villa Carlos Paz.

En las últimas horas, fue la propia Ferrer quien compartió en su cuenta de Instagram un video que rápidamente captó la atención de los fanáticos. En las imágenes se observa una reunión familiar distendida, cargada de risas y buena energía, hasta que comienza a sonar el reciente lanzamiento musical de Balvin junto a Bizarrap.

JBalvin

Con la música de fondo, la escena se transforma en una celebración improvisada: el cantante aparece en el centro del festejo, vaso de fernet en mano, mientras todos a su alrededor cantan, bailan y disfrutan del momento. Una postal bien argentina que mostró al artista en una faceta cotidiana, lejos de los grandes escenarios.

Más tarde, Valentina publicó nuevas imágenes del lugar donde están pasando sus vacaciones. Aunque no revelaron el punto exacto, trascendió que la pareja habría elegido la zona de El Durazno, en el Valle de Calamuchita, uno de los destinos más buscados por quienes priorizan naturaleza, río y descanso.

No es la primera vez que J Balvin visita la provincia. En 2022, el artista ya había estado en Villa Carlos Paz, donde celebró el cumpleaños de su hijo junto a la familia de su pareja, fortaleciendo su vínculo con Córdoba.