Investigan un presunto abuso contra una niña de 7 años: aprehendieron a su primo de 19

Tintina, departamento Moreno | La causa se inició tras la denuncia de familiares de la menor, luego de que la niña relatara una situación de manoseos. La Justicia avanza con medidas.

Hoy 12:15

Un joven de 19 años fue aprehendido en la ciudad de Tintina, departamento Moreno, en el marco de una investigación por un presunto abuso contra su prima de 7 años.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, la causa se inició tras la denuncia realizada por familiares de la menor, quienes alertaron a la Policía luego de que la niña relatara una situación de presunto abuso.

El hecho se mantiene bajo estricta reserva mientras interviene el equipo fiscal, que dispuso el inicio de una investigación compleja y delicada, acorde a la edad de la víctima.

Entre las primeras medidas, se prevé la asistencia y contención de la menor, la intervención de profesionales médicos y de un equipo socioambiental, con el objetivo de evaluar el alcance del relato y las circunstancias denunciadas.

Con el avance de las actuaciones, las autoridades judiciales definirán las imputaciones que pudieran corresponder, en función de los elementos que se incorporen a la causa.