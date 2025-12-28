Brian Pinto, el flamante refuerzo de Sarmiento para el Torneo Federal A

Sarmiento de La Banda continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas se confirmó la incorporación de Brian Pinto, volante santiagueño proveniente de Unión Santiago, para afrontar la próxima temporada del Torneo Federal A bajo la conducción de Víctor “Tano” Riggio.

El mediocampista tuvo sus inicios justamente en el Profe, antes de pasar a Vélez de San Ramón, donde logró continuidad y fue protagonista de muy buenas campañas.

En paralelo, la dirigencia avanzó con la renovación de piezas clave del último campeonato. Israel Roldán fue el primero en extender su vínculo y, luego se sumó la continuidad de Juan Mendonça.

Además, Sarmiento ya había anunciado su primer refuerzo, Maximiliano Núñez, defensor central de 28 años, con pasos por San Jorge de Tucumán, Juventud Antoniana, Talleres de Perico y El Linqueño, aportando experiencia y conocimiento de la categoría.

No todas fueron buenas noticias para el elenco bandeño. Se confirmó que Rodrigo “Petróleo” Herrera no continuará en la institución. El zaguero fue uno de los referentes del plantel y, además, terminó siendo el goleador de Sarmiento en la campaña 2025, un dato que refleja su importancia tanto en defensa como en ataque.