La bomba del mercado de pases: el Changuito Zeballos jugará en Central Córdoba

El delantero santiagueño de Boca habría pegado el portazo en el Xeneize y llega al equipo de Lucas Pusineri para la próxima temporada.

Hoy 12:10

La mañana sorprendió al fútbol argentino con una noticia que sacudió el mercado de pases: Exequiel “Changuito” Zeballos dejaría Boca Juniors para convertirse en nuevo refuerzo de Central Córdoba de Santiago del Estero.

Según esta versión, el extremo santiagueño habría tomado la decisión de salir del Xeneize en busca de continuidad y aceptado el desafío de sumarse al proyecto de Lucas Pusineri, en un movimiento que prometía ser uno de los más impactantes del verano.

La supuesta llegada del Changuito al Ferroviario generó revuelo inmediato entre los hinchas, con sorpresa, ilusión y miles de comentarios en redes sociales. La posibilidad de ver a uno de los talentos más desequilibrantes del fútbol argentino vistiendo la camiseta negra y blanca parecía demasiado lejana. Y efectivamente… lo era.

Porque esta noticia no es más que una broma por el Día de los Inocentes, una fecha en la que suelen utilizarse las falsas primicias que buscan sacar una sonrisa entre los fanáticos del deporte.

Pedimos disculpas a quienes se ilusionaron por unos segundos y agradecemos a todos los lectores por acompañar siempre, incluso en este tipo de notas especiales. ¡Feliz Día de los Inocentes!